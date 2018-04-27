Нужно создать аналог сайта

Интересна реализация импорта операций по счету Сбербанка, не используя выгрузки/выписки (так как там не совсем верные даты). Как пример одной из реализаций (https://github.com/zenmoney/ZenPlugins/tree/master/plugins/sberbank-online), возможно есть другие варианты. То есть необходимы операции по карте в более-менее реальном времени.