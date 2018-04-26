Написать бота

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки152 просмотра
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Здравствуйте! Два сайта: мой и популярная доска объявлений. Что необходимо сделать

боту: взять аккаунт из базы, авторизоваться на доске объявлений (есть

recaptcha) далее те данные которые будут введены в input на моем сайте

нужно внести в это модальное окно.

По шагам:

1. Человек переходит на мой сайт (верстку предоставлю)

2. Нажимает кнопку верифицировать профиль.

3. Бот берет аккаунт из базы авторизуется.

4. Человек пишет свой телефон на моем сайте.

5. Бот записывает этот телефон в модальное окно на доске.

6. Доска высылает смс код

7 Человек записывает смс код на моем сайте.

8. Бот записывает результат (код) в базу и модальное окно.

Готово!

Нужен нормальный исполнитель, планирую долгосрочное сотрудничество, есть много задач которые уже необходимо решать.

За сколько вы готовы выполнить такую работу?

Спасибо!

6 лет назад
guest_1524756676881
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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