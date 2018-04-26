Допилить шаблоны сайта на modx (css и вывод модулей)

есть 4 страницы сайта, на 3 нужно поправить минимально css (отступы, line-height и тд),

на четвертой доделать табы, вывод модуля отзывов (можно взять с другой страницы и немного поменять css), css для слайдера с ценниками (тоже можно взять с другой страницы).

Правок немного, все заскринены.

(предыдущий верстальщик взялся делать и просто испарился - не отвечает на звонки и сообщения уже месяц)

По времени - желательно до 1 числа доделать, работы реально на часов 5-6

По деньгам - до 4к, если вылезут проблемы сверх правок, оплачиваем отдельно