Сделать регистрацию на сайте через steam Сама регистрация в данный момент работает но без steam. Нужно сделать после регистрации подтверждения steam и подтверждения игры как на https://www.faceit.com/ (Обязательно посмотрите так как это очень важно, нам нужно сделать точно ...
Допилить шаблоны сайта на modx (css и вывод модулей)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть 4 страницы сайта, на 3 нужно поправить минимально css (отступы, line-height и тд),
на четвертой доделать табы, вывод модуля отзывов (можно взять с другой страницы и немного поменять css), css для слайдера с ценниками (тоже можно взять с другой страницы).
Правок немного, все заскринены.
(предыдущий верстальщик взялся делать и просто испарился - не отвечает на звонки и сообщения уже месяц)
По времени - желательно до 1 числа доделать, работы реально на часов 5-6
По деньгам - до 4к, если вылезут проблемы сверх правок, оплачиваем отдельно
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