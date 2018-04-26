Доработка по canvas vanila.js

Веб-программированиеЗакрытнет заявок158 просмотров
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есть вот такое дело https://goo.gl/SZhuWr , надо убрать/добавить некоторые элементы 

нужен человек с реальным опытом. пишите примерные цены и сроки. 

6 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад