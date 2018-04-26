Требуется верстальщик, работающий на AdobeMuse.

Есть сайт на котором стоит задержка 5 сек. от CloudFlare. Наобходимо чтобы в окошке при нажатии на расширении выводился заголовок из сайта в теге h1
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт отрисован в Photoshop с полной разбивкой по слоям. Ссылка на скриншоты https://marvelapp.com/52bef4d/screen/41410536 Требуется создать ПК и мобильную версию данного сайта на Adobe Muse.
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