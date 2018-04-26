Требуется верстальщик, работающий на AdobeMuse.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки154 просмотра
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Сайт отрисован в Photoshop с полной разбивкой по слоям. Ссылка на скриншоты https://marvelapp.com/52bef4d/screen/41410536 Требуется создать ПК и мобильную версию данного сайта на Adobe Muse. 

6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад