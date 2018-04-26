Sql запрос для Opencart

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки123 просмотра
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Нужен sql запрос, которым можно удалить товары определенных производителей.

Не оставляя при этом хвосты товаров в остальных таблицах.

ocStore 2.3.0.2.3

Цена / срок 

OpenCart
6 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
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