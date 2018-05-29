Установить галерею по сайту на php фреймворке lavarel

Веб-программированиеЗавершен1 заявка125 просмотров
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Добрый день имеется сайт http://ddxfitness.ru 

Нужно поставить на него галерею в нужное место отдельным блоком 

И загрузить туда фото 

Сделать возможность добавления фото через админку

PHP
6 лет назад
mhz20005
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Seqond
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$80
2 дня
все было сделано отлично и в срок! Рекомендую
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