Скрипт парсинга гугл докса и перадчи лидов в айфрейм форму

1.Парсить гугл таблицу на наличие новых лидов.

2.Переносить эти лиды в формате имя и номер телефона в айфрейм форму(поля - имя, номер телефона)

3.Будет несколько гугл доксов, но везде один формат.

4.Айфрейм форм тоже несколько, но они похожие.

Примеры разных айфрейм форм.

http://vitamin-day.kotoword.faith/wodik/2703-1/

http://up.yougreatcustomer.win/wodik/adcombo_api/

Пример гугл докса http://joxi.ru/BA0GV7McJB0kx2

нужно сделать простенький интерейс, пример

http://joxi.ru/Vm64VMviDxBlDA