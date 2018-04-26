Сделать личный кабинет для сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки181 просмотр
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Нужно сделать простой личный кабинет для сайта, подробное описание в ТЗ.  

Основные задачи  

1. Нарисовать и сверстать простой дизайн:  

- Минимализм  

- Адаптация под мобильные  

2. Написать с нуля, либо подобрать CMS под решения задачи  

3. Форма входа/регистрации  

4. Чат с поддержкой

6 лет назад
kostyaab
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад