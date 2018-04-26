Сделать личный кабинет для сайта

Разработать функцию создания виртуального хостинга с API ISPmanager PHP
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Нужно сделать простой личный кабинет для сайта, подробное описание в ТЗ.
Основные задачи
1. Нарисовать и сверстать простой дизайн:
- Минимализм
- Адаптация под мобильные
2. Написать с нуля, либо подобрать CMS под решения задачи
3. Форма входа/регистрации
4. Чат с поддержкой
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