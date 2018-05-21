Требуется создать функцию захода в комнату и подтверждение готовности

Пример.

У нас есть проект на котором человек после создания комнаты переходит в нее и ждет остальных человек пока они зайдут

(к примеру 10 человек в зависимости для скольких изначально создалась комната.)

После того как в нее зашли все люди высвечивается модельное окно о подтверждении готовности, после того как все люди подтвердили должно выполнятся любое действие к примеру echo.

Данное должно быть на чистом PHP ну и JS Ajax без этого скорее всего не как, так как все действия должны работать без обновления страницы.