Требуется наполнить сайт на Wordpress, 5 страниц, около 80 записей (у каждой записи – заголовок, пара предложений описания, в котором требуется автозамена символа перевода строки в тег br, несколько свойств, фотогалерея и иллюстрация), 10-15 рубрик. ...
Требуется создать функцию захода в комнату и подтверждение готовности
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать функцию захода в комнату и подтверждение готовности
Пример.
У нас есть проект на котором человек после создания комнаты переходит в нее и ждет остальных человек пока они зайдут
(к примеру 10 человек в зависимости для скольких изначально создалась комната.)
После того как в нее зашли все люди высвечивается модельное окно о подтверждении готовности, после того как все люди подтвердили должно выполнятся любое действие к примеру echo.
Данное должно быть на чистом PHP ну и JS Ajax без этого скорее всего не как, так как все действия должны работать без обновления страницы.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
1. jQuery Autocomplete – необходимо реализовать редирект на заданный URL, если: 1.1. Запрос полностью совпадает со значением из списка. 1.2. Выбрана подсказка из списка (уже реализовано). Также из подсказок нужно убрать URL. Смотрите картинку, чтобы было ясно. 2. Сделать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн лендинга. Тематика: туфли ЭККО. Сроки - до завтра, 17:00 по Мск. Стоимость - 2500 руб.Закрыт6 лет назад
Добрый день надо исправить ошибку на сайте, не грузятся ряд страниц подробнее в личкуВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Поправить сайт на Opencard с сохранением сео позиций. сайт [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FPineapple7.ru&cc_key=]Pineapple7.ru[/url], чтоб был похож на [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmegapxl.ru&cc_key=]https://megapxl.ru[/url] / В Дальнейшем привязка к яндекс маркету. цена обсуждается.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
нужна базовая консультация и базовая настройка Битрикс24 задача вылизать работу отдела продаж - юридические услуги - 50+ лидов в день (телефония(бинотел), почта(gmail), заявки с сайтов, мессенджеры, FB ) - 3 сотрудника в отделе продаж - внедрить описанный нами скрипт, воронку ...Закрыт6 лет назад
Нужно доработать модуль коллекций для CMS DLE. Модуль представляет из себя дополнительные категории. 1) Переделать админку модуля под версию движка 12 2) Криво реализовано добавление / редактирование новостей в коллекции, не ищет новости с кавычками ( ). ...Закрыт6 лет назад
Здравствуйте. Буду краток, нужно написать бота для discord канала,ниже распишу примерный функционал,что он должен уметь Думаю кто сталкивался с Discord - ом поймет что я имею в виду Бот должен иметь: 1) Собственную валюту,которую можно будет передавать,получать за общение, ...Закрыт6 лет назад
Нужно сделать карту интерактивной. ТЗ тут: [url=https://drive.google.com/open?id=1bQ7VBSl6xMlgrT3lz6gVUp9Ps0ylueiWe0xJL3RxIT0]drive.google.com/open?id=...[/url] Скажите, на чем хотите реализовать карту? И есть ли у вас примеры?Закрыт6 лет назад
http://bazarpnz.ru/transport/avtozapchasti_i_prinadlezhnosti/shiny_i_diski/ Значит для данного сайта, нужно разработать программу фильтр для упрощения поиска позиций. В нашем случае это шины. Раздел шины и диски Функционал фильтра: черный список номеров(отсеить постоянных перекупов) поиск в опредлеленном разделе (по диаметру шины, например R16) поиск по определенному размеру ...Закрыт6 лет назад