Консультация и настройка - Битрикс24

Нужно доработать модуль коллекций для CMS DLE. Модуль представляет из себя дополнительные категории. 1) Переделать админку модуля под версию движка 12 2) Криво реализовано добавление / редактирование новостей в коллекции, не ищет новости с кавычками ( ). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужна базовая консультация и базовая настройка Битрикс24
задача вылизать работу отдела продаж
- юридические услуги
- 50+ лидов в день (телефония(бинотел), почта(gmail), заявки с сайтов, мессенджеры, FB )
- 3 сотрудника в отделе продаж
- внедрить описанный нами скрипт, воронку и бизнес процесс для работы отдела продаж
- интеграция с гугл аналитикой
- интеграция с сервисами рассылок
- настройка аналитики результатов работы отдела продаж
желательно Киев
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Буду краток, нужно написать бота для discord канала,ниже распишу примерный функционал,что он должен уметь Думаю кто сталкивался с Discord - ом поймет что я имею в виду Бот должен иметь: 1) Собственную валюту,которую можно будет передавать,получать за общение, ...Закрыт6 лет назад
Нужно сделать карту интерактивной. ТЗ тут: [url=https://drive.google.com/open?id=1bQ7VBSl6xMlgrT3lz6gVUp9Ps0ylueiWe0xJL3RxIT0]drive.google.com/open?id=...[/url] Скажите, на чем хотите реализовать карту? И есть ли у вас примеры?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
http://bazarpnz.ru/transport/avtozapchasti_i_prinadlezhnosti/shiny_i_diski/ Значит для данного сайта, нужно разработать программу фильтр для упрощения поиска позиций. В нашем случае это шины. Раздел шины и диски Функционал фильтра: черный список номеров(отсеить постоянных перекупов) поиск в опредлеленном разделе (по диаметру шины, например R16) поиск по определенному размеру ...Закрыт6 лет назад
Перестали работать формы, сайт-страничка html, нужно понять в чем дело и сделать, чтобы работали. 200 рубВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
[b]Есть лендинг, на который льют контекст. [/b]Гость с рекламы попадает на страницу вида: site.ru/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=lefeb_poisk_smesi_{campaign_id}&utm_term={keyword}&utm_content=id|{phrase_id}_{retargeting_id}|cid|{campaign_id}|gid|{gbid}|aid|{ad_id}|adp|{addphrases}|pos|{position_type}{position}|src|{source_type}_{source}|dvc|{device_type}|geo|{region_name}_{region_id}&calltouch_tm=yd_c:{campaign_id}_gb:{gbid}_ad:{ad_id}_ph:{phrase_id}_st:{source_type}_pt:{position_type}_p:{position}_s:{source}_dt:{device_type}_reg:{region_id}_ret:{retargeting_id}_apt:{addphrasestext}&roistat=direct1_{source_type}_{banner_id}_{keyword}&roistat_referrer={source}&roistat_pos={position_type}_{position} На сайте много форм обратной связи и форм заказа. Надо, чтобы когда форма заполнена и отправлена - админу на почту приходила и UTM-метка, с ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день коллеги, есть сайт на битриксе с новостройками - квартирами, нужно сделать вывод на яндекс карту. 1. Нужно настроить вывод на яндекс карту с группировкой объектов. 2. Вывод одного или группы объектов в слайдер 3. Настроить поле ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть сайт [url=http://www.ujny.ru/]www.ujny.ru/[/url] на котором необходимо выполнить XML выгрузку из страницы [url=http://www.ujny.ru/sortlist/index.php]http://www.ujny.ru/sortlist/index.php[/url] по требованиям Яндекса (подробнее – [url=https://yandex.ru/support/realty/requirements/requirements-sale-housing.html]https://yandex.ru/support/realty/requirements/requirements-sale-housing.html[/url] В ответах указывайте сроки и стоимость. Только Безопасная сделка!Закрыт6 лет назад
Имеется сайт на laravel. Тематика сайта: игры на деньги. Необходим программист для решения множественных проблем с сайтом, доработка игр на сайте, и защита от взломов и ддос/атак. Оплата за каждую выполненную поставленную задачу.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Напишите вначале ответа "GA", чтобы отсеять ботов. Я использую Content Experiment код отсюда: https://developers.google.com/analytics/solutions/experiments-client-side#implement-send Использую его в GTM как custom html. Проблема в том, что у меня в 10 раз меньше экспериментальных сессий, чем обычных. Я так понимаю, что дело ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад