Битрикс + yandex карты

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка120 просмотров
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Добрый день коллеги, есть сайт на битриксе с новостройками - квартирами, нужно сделать вывод на яндекс карту. 

1. Нужно настроить вывод на яндекс карту с группировкой объектов.

2. Вывод одного или группы объектов в слайдер

3. Настроить поле поиска по адресу через яндекс suggest

4. Настроить отправку формы поиска в битрикс.

5. Добавить все необходимые события на полях.

6. Настроить компонент поиска (getlist) и фильтры.

Все детали в ЛС и прошу указывать стоимость, пусть и примерную.

6 лет назад
alex_kabanov
Александр 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов
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