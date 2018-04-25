Битрикс + yandex карты

Добрый день коллеги, есть сайт на битриксе с новостройками - квартирами, нужно сделать вывод на яндекс карту.

1. Нужно настроить вывод на яндекс карту с группировкой объектов.

2. Вывод одного или группы объектов в слайдер

3. Настроить поле поиска по адресу через яндекс suggest

4. Настроить отправку формы поиска в битрикс.

5. Добавить все необходимые события на полях.

6. Настроить компонент поиска (getlist) и фильтры.

Все детали в ЛС и прошу указывать стоимость, пусть и примерную.