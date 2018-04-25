Битрикс + yandex карты

Есть сайт [url=http://www.ujny.ru/]www.ujny.ru/[/url] на котором необходимо выполнить XML выгрузку из страницы [url=http://www.ujny.ru/sortlist/index.php]http://www.ujny.ru/sortlist/index.php[/url] по требованиям Яндекса (подробнее – [url=https://yandex.ru/support/realty/requirements/requirements-sale-housing.html]https://yandex.ru/support/realty/requirements/requirements-sale-housing.html[/url] В ответах указывайте сроки и стоимость. Только Безопасная сделка!
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Добрый день коллеги, есть сайт на битриксе с новостройками - квартирами, нужно сделать вывод на яндекс карту.
1. Нужно настроить вывод на яндекс карту с группировкой объектов.
2. Вывод одного или группы объектов в слайдер
3. Настроить поле поиска по адресу через яндекс suggest
4. Настроить отправку формы поиска в битрикс.
5. Добавить все необходимые события на полях.
6. Настроить компонент поиска (getlist) и фильтры.
Все детали в ЛС и прошу указывать стоимость, пусть и примерную.
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