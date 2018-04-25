Не работает отображение карты Яндекс в браузере Firefox 55.0.3 на Mac

Не работает отображение карты Яндекс (конструктор Яндекс Карты) в браузере Firefox 55.0.3 на устройстве Mac OC Sierra (подробнее на скринах), возможно еще где то не работает, необходимо протестировать.

Сайт на instantcms, пробовал решить проблему разными путями (iframe, вставка кода под body и т.д. ) ничего не помогает. Перерыл все форумы, оказывается проблема нередкая, но открытого решения никто не предлагает.

Есть 4 страницы где идет отображение яндекс Карт (ссылки в прикрепленных файлах).

Необходимо устранить данную проблему с отображением Якарт на Mac устройствах.