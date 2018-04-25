Необходимо сделать генератор договоров

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок144 просмотра
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Есть сервис проверки контрагентов. Типичная карточка компании выглядит следующим образом: http://new.licexpert.ru/company/00752823

Необходимо написать веб сервис, который можно закинуть на хостинг, для генерации договоров. Суть: вводишь в поле ИНН, скрипт авторизуется в сервисе проверки контрагентов, парсит все необходимые поля и выплевывает тебе договор в формате pdf. Шаблон договора есть.

6 лет назад
Asken_
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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