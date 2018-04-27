Парсер бот в телеграм

Веб-программированиеЗавершен5 заявок175 просмотров
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Необходимо создать парсер бот который будет  сканировать лайв линию бккмекерской конторы и присалать в мессенджер сигналы с матчами которые устраивают нас по критериям.

6 лет назад
Ildarik100500
Ильдар 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Telegram_
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$150
4 дня
Задача выпонена качественно в сроки.Суть задачи понял с полу слова и очень легко было объяснить чего именно я хочу.Было очень приятно работать.Рекомендую!
Интересная работа, ответил на все интересующие вопросы. Получил оплату во время, как и было оговорено. Буду рад поработать снова, рекомендую.