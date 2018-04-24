Нужно доработать готовый WP шаблон . Доработки будут в течении 2-3 месяцев и нужен человек который не пропадает на неделю и доступен в течении суток в скайпе и хочет работать .
Доработать функционал резервирования авто ( PHP, JavaScript)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно изменить скрипт, по заказу авто. Скрипт предполагает трансфер из и в аэропорт. Все требования приведены ниже. Скрипт сделан в PHP, JavaScript с использованием MVC модели.
Скрипт-бронь проходит через четыре шага:
- Указать трансфер (choose transfer)
- Выбрать авто (select car)
- Указать информацию клиента (checkout)
- Заказать (confirm)
или найдите SHUTTLE BOOKING SOFTWARE на сайте
У меня есть все файлы.
Нужны следующие изменения:
- Если начальной или конечной точкой в трансфере будет РАЙОН в городе, то мне необходимо знать точный адрес. Это поле должно появляться только тогда, когда клиент выбирает РАЙОН. Если Клиент выбирает аэропорт как начальный пункт и другой аэропорт как конечный пункт, то такое поле для адреса появляться не должно.
- Часы-расписание на втором шаге. Скрипт настроен на то, что когда кол. чел. превышает кол. мест на определенное время, таковой час в расписании становится недоступен. Нужно установить опцию в админке (ее можно активировать или отключить), которая бы регулировала доступность авто в зависимости от того, если он уже заказан на данное время независимо от количества людей.
- На третьем шаге стоит блок - Информация самолета, данное поле контролируется через админку, его можно или показывать либо нет. Нужeн hook, который бы вызывал данный блок, только если начальный или конечный пункт будет Аэропорт.
- Скрипт имеет вариант выбрать оплату кредитной картой без использования кредитного шлюза, но абсолютно не имеет никакой валидации. Клиент может ввести в поля что угодно. У меня есть пример файла в PHP и JavaScript, который делает минимальную валидацию карты. Его надо установить.
- Добавить STRIPE - платная система по приему кредитных карт. Я объясню что именно мне нужно.
- Цены на человека. В данный момент цена на человека одна на всех . Мне необходимо возможность установить плавающую цену. Чем меньше людей тем дороже.
- Четвертая страница CONFIRMATION распечатывает на экране поля в виде названий с пустыми полями, которые не были заполнены Клиентом. Нужно поставить условие: всё что не заполняется в форме, не должно печататься на странице. Примером является блок информация о самолете.
- SMS. Данный скрипт предполагает авторский модуль использование SMS, нужно привязать скрипт к моей платформе СМС.
- Хотел бы установить опцию для купона.
- Нужно установить доступную страницу для клиента, для простейшего контроля над аккаунтом, изменить email, пароль, имя. В данный момент скрипт автоматически создает клиентский аккаунт, он доступен только админу. Скрипт также отсылает на электронку клиенту сообщения с линками на инвойс, который клиент может просмотреть и отменить.
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