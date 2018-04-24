Создание калькулятора в Excel

Подскажите как правильно удалить логотип с сайта без перезагрузки страницы в ручную, как сделано вот тут http://volganin.net/user/edit_akk.php ? Прописал вот так [code]Удалить логотип [/code]Сам ...
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в excel сваяли такой макрос: по функционалу был чтобы подобен https://web2.0calc.com/ - включая распознавание запятых и точек как разделителей десятичных автоматом, вводишь - оно корректируется, заменяются запятые на точки или наоборот (поменять несложно),
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