Сайт www.poezia.ru

Нужно сделать на готовый сайт калькулятор расчета стоимости доставки почты.Запрос первоначальных данных о посылке (размеры, вес, адрес откуда и куда), интегрирование ввода адреса используя КЛАДР.Обращение к базе с тарифами через API http://wiki.courierexe.ru/index.php?title=API Вывод на экран ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Cайт на RoR. Нужно быстро запустить сайт, а также запустить некоторые отключённые на нём сервисы. Сделать счётчик по оригинальным заходам посетителей. http://prntscr.com/j9fi1b
Оплата поэтапно либо в конце
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