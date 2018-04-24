Не работают стили css?

[code]﻿[/code]Ребята подскажите почему не работает css ?

Если я прописываю в коде вот так то все работает колесо загрузки крутится фото 1

А если вынести все в css таблицу то не работает

[code].prof6 {position:absolute; bottom:170px; left:221px; z-index:2; display:none;

}

[/code]