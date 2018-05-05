Нужна форма "Онлайн диагностика"

Есть: 1. Развёрнутый битрикс со стандартным шаблоном (http://cm.snkt2.ru/) 2. Дизайн в PSD и отдельно изображения (логотип, иконки и т.д.) Задача: Подправить стандартный шаблон по требуемый внешний вид (цвета, шрифты, расположение элементов). Очень важен срок выполнения (до 27.04 пятница)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать на сайте онлайн диагностику проблем холодильника
Пример такой диагностики http://master-na-dom.spb.ru/remont-holodilnikov-na-domu-nedorogo-v-spb.php
Наша диагностика имеет больше вопросов и ответов, чем эта.
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