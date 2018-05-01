Автоматизировать обновление цен

Задача №1 Есть сайт на opencart.

Есть мой прайс в Гугл докс с выгрузкой в формате csv.

Нужно сделать, что когда я меняю цену в Гугл докс, чтоб менялась цена на сайте. когда я добавляю новую позицию в Гугл докс, автоматически добавлялась новая позиция на сайт

Задача №2 есть площадка, куда загружают свои товары мои конкуренты.

Нужен парсер, который найдет минимальную цену на данную позицию и автоматически поменяет цену в Гугл докс.

Парсер с менюшкой, чтоб я в ручную мог проставлять лимиты, ниже которых не спускать цену.

цена договорная. Максим