Вывести ( array ( внутри array) ) PHP

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть код 

$cryptoData = array(

                    'crypto_status'         => 1,

                    'crypto_market'         => $crypto_market,

                    'crypto_coin'           => $crypto_coin,

                    'crypto_psale'          => $cryptoData[5] * 0,15,

                    'crypto_buy_usd'        => $litecoin * $litecoin,

                    'crypto_buy_btc'        => $litecoin,

                    'crypto_vol'            => $crypto_vol,

                    'crypto_label'          => 0,

                    'crypto_sum_usd'        => $cryptoData[4] * $crypto_vol,

                    'crypto_sum_bbtc'       => $crypto_vol * $litecoin,

                    'crypto_time'           => 0,

                    'crypto_sale_usd'       => $litecoin * $litecoin,

                    'crypto_sale_btc'       => $litecoin,

                    'crypto_sbtc'           => $litecoin * $litecoin,

                    'crypto_profit_btc'     => $cryptoData[11] - $cryptoData[4],

                    'crypto_fit_btc'        => $cryptoData[12] * $crypto_vol - $cryptoData[9],

                    'crypto_btc'            => $cryptoData[15] / $cryptoData[9]

                );

Но вывод $cryptoData[11] и т. д. не работает. Как сделать что бы работало? 

PHP
6 лет назад
esparce
Сергей 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
18 отзывов(-2)