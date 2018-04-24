Доделать большой сайт на Битрикс

Необходимо доделать сайт на Битриксе. Начинал одинпрограммист - но он не справился с задачей.

Задача объемная - нужно вникнуть в структуру сайта. востальном проблем не должно быть. Функционал сам по себе не сложный.

ТЗ в приложении, оно объемное, но зато там расписана каждаямелочь, не изучив его сайт будет нереально оценить и сделать.

Но несколько программистов уже сделали оценку всего этогоТЗ, выглядит она вот так:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pTmDMzWADIHFY3yr8-r37Q1i1WZvIN3ujQ9FSuYeHmw/edit?usp=sharing

Т.е. в ТЗ описан весь сайт, а в GoogleDocs описаното что нужно доделать.