Создать сайт, тесты, викторины.

Доброго времени суток!

Нужен сайт-скрипт, созданный с нуля или переделанный (доделанный) по шаблону. Главные функции сайта проведение викторин и тестирований , с возможность входа через вк и fb. Хороший пример реализации данного вы можете посмотреть на исходник https://github.com/jewlofthelotus/SlickQuiz. Или уже готовое решение вы можете использовать с доделкой под вк - http://preview.codecanyon.net/item/socioquiz-viral-quiz-website-with-facebook-login/full_screen_preview/10724120?_ga=2.238900544.1774045122.1524513547-1782012208.1524513547, либо сделать что то новое.

Необходимые функции: 1) Вход , публикация результатов, кнопка поделиться, обязательная кнопка поделиться перед показом результата, сбор данных о пользователях в базу с помощью API, комментирование, авто перевод сайта на два языка рус-англ - определяется по айпи, адекватная масштабируемость под разные разрешения экрана.

Основные настройки такого контента и возможность менять эти настройки из админ-панели. Одноразовые тесты, тесты с таймером, обработка изображений и видео-контента.

Если вы знаете уже готовый вариант, оплатим настройку.

Ждём ваших предложений!