Постинг в ВК - PHP

Нужно доделать скрипт постинга, вот сам скрипт - http://news.vkwebsite.ru/posting.php

//получаем доступ к приложению

class Vkapi {

protected static $_client_id = 6435977; //ID приложени¤

protected static $_access_token = 'СЮДА ВСТАВЛЯЕМ access_token'; //параметр access_token, полученный нами на втором шаге

public static function invoke ($name, array $params = array())

{

$params['access_token'] = self::$_access_token;

$content = file_get_contents('https://api.vk.com/method/'.$name.'?'.http_build_query($params));

$result = json_decode($content);

return $result->response;

}

public static function auth (array $scopes)

{

header('Content-type: text/html; charset=utf-8');

echo file_get_contents('http://oauth.vk.com/authorize?'.http_build_query(array(

'client_id' => self::$_client_id,

'scope' => implode(',', $scopes),

'redirect_uri' => 'http://api.vk.com/blank.html',

'display' => 'page',

'response_type' => 'token'

)));

}

}

?>

//забираем последнюю запись из rss, вырезаем ссылку на пост и отправл¤ем ее на страницу ¬контакте

$xml = simplexml_load_file('http://news.vkwebsite.ru/rss.xml'); //подгружаем вашу rss

$post = $xml->channel->item[0]->link;

$wall_posts = VkApi::invoke(

'wall.get', array(

'owner_id' => '176180588', //указывам id страницы или группы. ≈сли это группа, то перед id ставим знак "-" (минус).

'count' => '1'

));

if($post == $wall_posts[1]->media->share_url) { exit(); } //мы проверили, есть ли последн¤¤ новость из rss уже на стене, если нет, то публикуем ее на стене

else

{

$post = trim($post);

VkApi::invoke(

'wall.post', array(

'owner_id' => '176180588',

'from_group' => 1,

'attachments' => $post

));

}

echo $post;

?>