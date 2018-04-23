Постинг в ВК - PHP

Требуется реализовать функцию сканирования (выбор доступного сканнера, получение изображения, отправка изображения на сервер методом POST) из веб-браузера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доделать скрипт постинга, вот сам скрипт - http://news.vkwebsite.ru/posting.php
//получаем доступ к приложению
class Vkapi {
protected static $_client_id = 6435977; //ID приложени¤
protected static $_access_token = 'СЮДА ВСТАВЛЯЕМ access_token'; //параметр access_token, полученный нами на втором шаге
public static function invoke ($name, array $params = array())
{
$params['access_token'] = self::$_access_token;
$content = file_get_contents('https://api.vk.com/method/'.$name.'?'.http_build_query($params));
$result = json_decode($content);
return $result->response;
}
public static function auth (array $scopes)
{
header('Content-type: text/html; charset=utf-8');
echo file_get_contents('http://oauth.vk.com/authorize?'.http_build_query(array(
'client_id' => self::$_client_id,
'scope' => implode(',', $scopes),
'redirect_uri' => 'http://api.vk.com/blank.html',
'display' => 'page',
'response_type' => 'token'
)));
}
}
?>
//забираем последнюю запись из rss, вырезаем ссылку на пост и отправл¤ем ее на страницу ¬контакте
$xml = simplexml_load_file('http://news.vkwebsite.ru/rss.xml'); //подгружаем вашу rss
$post = $xml->channel->item[0]->link;
$wall_posts = VkApi::invoke(
'wall.get', array(
'owner_id' => '176180588', //указывам id страницы или группы. ≈сли это группа, то перед id ставим знак "-" (минус).
'count' => '1'
));
if($post == $wall_posts[1]->media->share_url) { exit(); } //мы проверили, есть ли последн¤¤ новость из rss уже на стене, если нет, то публикуем ее на стене
else
{
$post = trim($post);
VkApi::invoke(
'wall.post', array(
'owner_id' => '176180588',
'from_group' => 1,
'attachments' => $post
));
}
echo $post;
?>
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