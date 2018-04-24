Починить страницу оформления заказа

Требуется реализовать функцию сканирования (выбор доступного сканнера, получение изображения, отправка изображения на сервер методом POST) из веб-браузера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сломалась страница оформления заказа (Модуль Simple Chekout) на Opencart Сборка MaxyStore Version 1.5.4.1.
Нужно срочно починить.
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