Починить страницу оформления заказа

Веб-программированиеЗавершен2 заявки161 просмотр
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Сломалась страница оформления заказа  (Модуль Simple Chekout) на Opencart Сборка MaxyStore Version 1.5.4.1. 

Нужно срочно починить. 

6 лет назад
aldevrus
Алекс 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Sergo663
Сергей 
26 летАрмения
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов(-5)
6 лет назад
$20
1 день
Рекомендую! Всё время был на связи с 12 часов ночи до часу дня, пока устраняли неполадки на сайте. Терпелив и трудолюбив. Все сделал как надо.
Было комфортно работать с Алексом над проектом! Самые положительные впечатления от работы, благодарен за интересный проект. Спасибо!