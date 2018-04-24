Ошибка при отправки frame?

Веб-программированиеЗакрытнет заявок116 просмотров
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Ребята помогите решить проблему? При загрузки аватара на сайт вылетает такая ошибка.

SecurityError: Blocked a frame with origin "https://test53.ru" from accessing a cross-origin frame.

В мобильной версии работает хорошо а вот в полной такая ошибка.

Дело в том что домены разные

https://test53.ru и https://test53.ru для браузера являются совершенно разными сайтами. Соответственно он блокирует отправку данных с одного сайта на другой. 

Как мне это обойти ?

6 лет назад
avstrali-ya
Максим 
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад