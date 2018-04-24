Ошибка при отправки frame?

Ребята помогите решить проблему? При загрузки аватара на сайт вылетает такая ошибка.

SecurityError: Blocked a frame with origin "https://test53.ru" from accessing a cross-origin frame.

В мобильной версии работает хорошо а вот в полной такая ошибка.

Дело в том что домены разные

https://test53.ru и https://test53.ru для браузера являются совершенно разными сайтами. Соответственно он блокирует отправку данных с одного сайта на другой.

Как мне это обойти ?