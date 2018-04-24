Отредактировать и настроить скрипт PHP

$15
Веб-программированиеЗавершен8 заявок197 просмотров
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Есть скрипт для работы со скидками. Работает через файл csv. Он умеет выгружать все активные позиции сайта. Редактируем этот файл и грузим назад - он выставляет скидки. Все работает, но в одну сторону. Снятие скидки приводит к сбросу цены до скидочной. Где-то в нем ошибка. Также нужно сделать вывод и обновление значка скидки. В базе он прописан label_id. Я столбец в файле вывел, но данные выгрузить не получается.

Могу прислать код.  Понимающему человеку работы на 15-20 минут.

PHP
6 лет назад
reft
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
meeks4
Роман 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$15
1 день
Все сделал быстро. Что хотели - то и получили. Рекомендую.
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