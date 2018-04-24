Отредактировать и настроить скрипт PHP

Добрый день Есть задача: Почти год назад был сайт, его обновили, сейчас он выглядит так http://najmnews.com (он на WP) Раньше на том же домене был другой сайт - старый. В хостинге есть часть старой БД (там точно есть таблица со ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть скрипт для работы со скидками. Работает через файл csv. Он умеет выгружать все активные позиции сайта. Редактируем этот файл и грузим назад - он выставляет скидки. Все работает, но в одну сторону. Снятие скидки приводит к сбросу цены до скидочной. Где-то в нем ошибка. Также нужно сделать вывод и обновление значка скидки. В базе он прописан label_id. Я столбец в файле вывел, но данные выгрузить не получается.
Могу прислать код. Понимающему человеку работы на 15-20 минут.
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