Необходимо сделать по техническому заданию доп. реальность. Просьба указать сроки и стоимость.
Перенести статьи из старого сайтан на новый сайт по БД
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Есть задача:
Почти год назад был сайт, его обновили, сейчас он выглядит так http://najmnews.com (он на WP)
Раньше на том же домене был другой сайт - старый.
В хостинге есть часть старой БД (там точно есть таблица со старыми статьями). Нужно на новый сайт закачать статьи со старого БД. На новом и старом сайте категории совпадают. Если получится - распределить статьи по тем же категориям. Если сохранились фотки - их тоже перекачать
Вроде, вот эта старая БД https://yadi.sk/i/6PQHMWroRPyNwg т.к. там много статей
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $7
Всем привет. Есть сайт на Joomla. Надо внести 20 страниц портфолио. Все описания и фото есть. То есть нужно ctrl+c, ctrl+vВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен парсер для выгрузки с сайта Level.Travel.ru. Данные должны быть в отдельных файлах Excel по странам (все страны), в каждом файле 5 листов по количеству звезд отеля (см. файл). Или файлы csv (Турция 5 звезд, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать следующее решение в вебе: 1. Человек авторизуется в Facebook. 2. Ему показывается список друзей, с которыми он не общался больше года (нет сообщений) и посты которых он не лайкал больше года. 3. Реализована возможность удалить из ...Закрыт6 лет назад
Здравствуйте.Интернет-магазин [url=http://101wow.ru/]101wow.ru [/url]Движок: Open Cart-Есть установленный модуль для корзины Simple 4.9.4 -Цель задания максимально упростить заказ для клиента. В данный момент после клика купить появляется ненужное всплывающее окно (прикрепляю принт-скрин)- его нужно убрать - Задача: -1) Чтоб посетитель сайта после клика ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть магазин на БМ-Шопе. Требуется внести некоторые изменения в функционал и внешний вид, по образцу другого магазина, где эти изменения уже внедрены. Не принципиально, если вы не имели дело с этим движком (такое ощущение,что никто не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Спарcить контакты с сайта https:// www. vserabotniki. com "резюме" работников/фирм по категориям. Мы должны получить в Google таблицах листы с названием категории, в которых будут столбцы с следующими данными:Имя и фамилия (или название фирмы)Номер телефона 1Номер ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно настроить всплывающее окно (popup) с информацией о звонящем абоненте, автоматическое создание лидовдел по звонящим абонентам из ВАТС Зебра Телеком на основании открытого Api [url=https://www.zebratelecom.ru/help/api/]www.zebratelecom.ru/help/...[/url] в Sugar CRM версии 6.2. Сейчас произведена интеграция через модуль Простые звонки ([url=http://prostiezvonki.ru/supportedsystems)]prostiezvonki.ru/supporte...[/url] и ...Закрыт6 лет назад
Необходимо из наших макетов сделать сайт обменника. Обменник прост. 2-3 страницы. Кроссбраузерность, адаптация под мобилы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $17
Нужно поставить на сервер разные версии php чтобы они работали одновременно. так как на сервере разные сайты и они требуют разные версии пыха. щас стоит 5.3.3 — еще надо последнюю поставить. также продлить letsencrypt и нужно команду ...Закрыт6 лет назад