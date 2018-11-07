Перенести статьи из старого сайтан на новый сайт по БД

Добрый день

Есть задача:

Почти год назад был сайт, его обновили, сейчас он выглядит так http://najmnews.com (он на WP)

Раньше на том же домене был другой сайт - старый.

В хостинге есть часть старой БД (там точно есть таблица со старыми статьями). Нужно на новый сайт закачать статьи со старого БД. На новом и старом сайте категории совпадают. Если получится - распределить статьи по тем же категориям. Если сохранились фотки - их тоже перекачать

Вроде, вот эта старая БД https://yadi.sk/i/6PQHMWroRPyNwg т.к. там много статей