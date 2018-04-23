Разработать веб-проект для Facebook

Необходимо разработать следующее решение в вебе:

1. Человек авторизуется в Facebook.

2. Ему показывается список друзей, с которыми он не общался больше года (нет сообщений) и посты которых он не лайкал больше года.

3. Реализована возможность удалить из друзей всех, кто подходит под этот критерий.