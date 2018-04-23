Разработать веб-проект для Facebook

Требуется создать модуль чата в личный кабинет php пользователя. 1. Чат должен быть рассчитан отдельно для каждого аккаунта(клиента) 2. Отвечать аккаунту могут различные менеджеры 3. Чат должен включать в себя обмен фаилами 4. Должно быть установлено универсальное окно, где ...
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Необходимо разработать следующее решение в вебе:
1. Человек авторизуется в Facebook.
2. Ему показывается список друзей, с которыми он не общался больше года (нет сообщений) и посты которых он не лайкал больше года.
3. Реализована возможность удалить из друзей всех, кто подходит под этот критерий.
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