Внести небольшие изменения в функционал ИМ

Есть магазин на БМ-Шопе. Требуется внести некоторые изменения в функционал и внешний вид, по образцу другого магазина, где эти изменения уже внедрены.

Не принципиально, если вы не имели дело с этим движком (такое ощущение,что никто не имел)

Главное, хорошие навыки по php, jquery, css, mysql. а там по-любому разберетесь.