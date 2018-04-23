Настроить php и продлить letsencrypt

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Нужно поставить на сервер разные версии php чтобы они работали одновременно.

так как на сервере разные сайты и они требуют разные версии пыха.

щас стоит 5.3.3 — еще надо последнюю поставить.

также продлить letsencrypt и нужно команду правильную для крона – щас есть – но не обновился почемуто.

PHP
6 лет назад
moder77
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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