Настроить php и продлить letsencrypt

Требуется создать модуль чата в личный кабинет php пользователя. 1. Чат должен быть рассчитан отдельно для каждого аккаунта(клиента) 2. Отвечать аккаунту могут различные менеджеры 3. Чат должен включать в себя обмен фаилами 4. Должно быть установлено универсальное окно, где ...
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Нужно поставить на сервер разные версии php чтобы они работали одновременно.
так как на сервере разные сайты и они требуют разные версии пыха.
щас стоит 5.3.3 — еще надо последнюю поставить.
также продлить letsencrypt и нужно команду правильную для крона – щас есть – но не обновился почемуто.
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