Настроить php и продлить letsencrypt

Нужно поставить на сервер разные версии php чтобы они работали одновременно.

так как на сервере разные сайты и они требуют разные версии пыха.

щас стоит 5.3.3 — еще надо последнюю поставить.

также продлить letsencrypt и нужно команду правильную для крона – щас есть – но не обновился почемуто.