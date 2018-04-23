Парсинга сайта

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки157 просмотров
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Задача: 

Спарcить контакты с сайта https:// www. vserabotniki. com работников/фирм по категориям.  

Мы должны получить в Google таблицах листы с названием категории, в которых будут столбцы с следующими данными:

  • Имя и фамилия (или название фирмы)
  • Номер телефона 1
  • Номер телефона 2
  • Email
  • Сайт
(пример https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qa8rV9tXEYxZxr7_KRXWoNPNRO4HFnVVR3gBNzc6QwY/edit?usp=sharing )

[!] Учесть, что номер телефона и email на сайте, выглядят в формате картинки (.png), нужно преобразовать  в текстовый формат.

Программа/плагин/бот должен быть настраиваемый в использовании:

  • выбор категории
6 лет назад
petrovskyd
Дмитрий 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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