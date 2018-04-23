Парсинга сайта

Задача:

Спарcить контакты с сайта https:// www. vserabotniki. com работников/фирм по категориям.

Мы должны получить в Google таблицах листы с названием категории, в которых будут столбцы с следующими данными:

Имя и фамилия (или название фирмы)

Номер телефона 1

Номер телефона 2

Email

Сайт

[!] Учесть, что номер телефона и email на сайте, выглядят в формате картинки (.png), нужно преобразовать в текстовый формат.

Программа/плагин/бот должен быть настраиваемый в использовании: