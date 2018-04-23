[DLE] Доработать модуль "Коллекции"

$35
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доработать модуль коллекций для CMS DLE. Модуль представляет из себя дополнительные категории.

Т3

1) Переделать админку модуля под версию движка 12

2) Криво реализовано добавление / редактирование новостей в коллекции, не ищет новости с кавычками (“ ‘). Нужно сделать как в

обычных категориях, но не в виде списка, вводим название новости в поле ->

появляется найденная новость, -> после добавления в коллекцию, добавленная

новость становится не активной, то есть выбрать повторно её уже нельзя.

3) Добавить поле “Подборка” в “Редактированиеи Добавлении новости” со списком всех подборок.

4) Не работает пагинация, в настройках выбираем выводить 10 новостей на старице, выводится 10 но нету нумерации ниже.

5) В самой подборке заголовок и текст выводится в самом низу, нужно перенести по выше.

Прикрепил Т3.

6 лет назад
evgenr3
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Сделать сортировку категорий дерева узла в алфавитном порядке XenForo.

    У единички есть категории двойки, их нужно упорядочить в алфавитном порядке (все, относительно единички). Далее тройки нужно упорядочить в алфавитном порядке относительно каждой двойки (т.е. у каждой двойки, тройки будут начинаться с начала алфавита). Четверки ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать сайт hostcms

    1.Нужно добавить одну информационную страницу, с баннером и описанием.2.Нужно добавить страницу с баннером описанием и модуль брони времени c авторизацией для кассиров. 3 Страница где будет размещена база данных по брони, с возможностью выгрузки в файл. Пожалуйста ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ускорить работу сайта

    Очень медленно работает сайт на Opencart Сборка MaxyStore Version 1.5.4.1.  Не затрагивая функционал и сжатие изображений - необходимо увеличить скорость, путем оптимизации бд, запросов к бд и выполнения скриптов.  сайт *planetaobuvi.ru

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание лендинга

    Здравствуйте!  Моей молодой сестре требуется помощь в создание лендинга.  Она занимается услугами для волос( Ботокс и Кератин для волос) Есть примерное видение, как страница должна выглядеть(есть наброски на листе А4) и примеры конкурентов. Нужно сделать, чтоб после добавления заявки ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать парсер групп фейсбука

    $800

    Требования:  1. Добавление группы фб в список групп в которых происходит поиск.  2. Вывод сообщений из групп в одну ленту  3. Добавление ключевых слов – которые будут выделятся в тексте сообщения.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется свободный специалист на wordpress

    Требования:  - Требуется специалист сможет не только реализовать проект, но и дать гарантию на свою работу.   - Покажите ваши самые сложные проекты на CMS wordpress.  - В конце доходчиво объяснить, как администрировать проект.  Проект:   - Простой каталог товаров.   - Используем функцию ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад