[DLE] Доработать модуль "Коллекции"

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Нужно доработать модуль коллекций для CMS DLE. Модуль представляет из себя дополнительные категории.
Т3
1) Переделать админку модуля под версию движка 12
2) Криво реализовано добавление / редактирование новостей в коллекции, не ищет новости с кавычками (“ ‘). Нужно сделать как в
обычных категориях, но не в виде списка, вводим название новости в поле ->
появляется найденная новость, -> после добавления в коллекцию, добавленная
новость становится не активной, то есть выбрать повторно её уже нельзя.
3) Добавить поле “Подборка” в “Редактированиеи Добавлении новости” со списком всех подборок.
4) Не работает пагинация, в настройках выбираем выводить 10 новостей на старице, выводится 10 но нету нумерации ниже.
5) В самой подборке заголовок и текст выводится в самом низу, нужно перенести по выше.
Прикрепил Т3.
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