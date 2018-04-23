[DLE] Доработать модуль "Коллекции"

Нужно доработать модуль коллекций для CMS DLE. Модуль представляет из себя дополнительные категории.

Т3

1) Переделать админку модуля под версию движка 12

2) Криво реализовано добавление / редактирование новостей в коллекции, не ищет новости с кавычками (“ ‘). Нужно сделать как в

обычных категориях, но не в виде списка, вводим название новости в поле ->

появляется найденная новость, -> после добавления в коллекцию, добавленная

новость становится не активной, то есть выбрать повторно её уже нельзя.

3) Добавить поле “Подборка” в “Редактированиеи Добавлении новости” со списком всех подборок.

4) Не работает пагинация, в настройках выбираем выводить 10 новостей на старице, выводится 10 но нету нумерации ниже.

5) В самой подборке заголовок и текст выводится в самом низу, нужно перенести по выше.

Прикрепил Т3.