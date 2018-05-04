Здравствуйте!

Моей молодой сестре требуется помощь в создание лендинга.

Она занимается услугами для волос( Ботокс и Кератин для волос)

Есть примерное видение, как страница должна выглядеть(есть наброски на листе А4) и примеры конкурентов.

Нужно сделать, чтоб после добавления заявки на сайте, заявка сохранялась в google exel и дублировалось письмо по почте.

В exel это должно выглядеть как Дата, Время, ФИО, номер телефона( 1января 2018 10:00 / Валентина Петровна / +79011111)

Нужно добавить необходимые див классы, чтоб конверсии засчитывались в яндекс метрике(Для оставления заявки и перехода по ссылки на соц. сети).