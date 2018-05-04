Создание лендинга

Веб-программированиеЗавершен6 заявок237 просмотров
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Здравствуйте! 

Моей молодой сестре требуется помощь в создание лендинга. 

Она занимается услугами для волос( Ботокс и Кератин для волос)

Есть примерное видение, как страница должна выглядеть(есть наброски на листе А4) и примеры конкурентов.

Нужно сделать, чтоб после добавления заявки на сайте, заявка сохранялась в google exel и дублировалось письмо по почте.

В exel это должно выглядеть как Дата, Время, ФИО, номер телефона( 1января 2018 10:00 / Валентина Петровна / +79011111)

Нужно добавить необходимые див классы, чтоб конверсии засчитывались в яндекс метрике(Для оставления заявки и перехода по ссылки на соц. сети).

6 лет назад
Walker900
Алексей 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
WebWhiteDev
Олег 
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$50
3 дня
Спасибо за работу
Хороший заказчик, рекомендую.