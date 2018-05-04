Изменить админ панель проекта [url=https://sma.tecdiary.com/admin/login]https://sma.tecdiary.com/admin/login[/url], на панель [url=http://geedmo.com/?item=47Admin]http://geedmo.com/?item=47Admin[/url]
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Здравствуйте!
Моей молодой сестре требуется помощь в создание лендинга.
Она занимается услугами для волос( Ботокс и Кератин для волос)
Есть примерное видение, как страница должна выглядеть(есть наброски на листе А4) и примеры конкурентов.
Нужно сделать, чтоб после добавления заявки на сайте, заявка сохранялась в google exel и дублировалось письмо по почте.
В exel это должно выглядеть как Дата, Время, ФИО, номер телефона( 1января 2018 10:00 / Валентина Петровна / +79011111)
Нужно добавить необходимые див классы, чтоб конверсии засчитывались в яндекс метрике(Для оставления заявки и перехода по ссылки на соц. сети).
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