Разработка сайта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок199 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Техническое задание здесь >>>  https://goo.gl/8JuEHc

От вас жду сроки и бюджет и вопросы и пожелания пояснения 

6 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад