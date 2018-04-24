Убрать ошибку вылетающую при загрузки фото

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки147 просмотров
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Доброго дня подскажите в чем причина ?При загрузки аватара на сайте вылетает вот такая ошибка, и причем с мобильной версии загружается без ошибки а с полной выдает вот такую ошибку?

Тестировал на Денвере там ошибок вообще нет ни в полной ни в мобильной версии  только на хостинге.

На хостинге писал сказали от них она не зависит.

6 лет назад
avstrali-ya
Максим 
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад