Убрать ошибку вылетающую при загрузки фото

Доброго дня подскажите в чем причина ?При загрузки аватара на сайте вылетает вот такая ошибка, и причем с мобильной версии загружается без ошибки а с полной выдает вот такую ошибку?

Тестировал на Денвере там ошибок вообще нет ни в полной ни в мобильной версии только на хостинге.

На хостинге писал сказали от них она не зависит.