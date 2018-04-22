1С Управление торговлей, редакция 11 (11.4.1.248). Сама программа установлена, необходимо, удалить старую номенклатуру, создать 2 склада, склад 1 учитывает наличие в магазине, склад 2 наличие у поставщика срок доставки 1-3 дня) ввести номенклатуру поставщика, организовать автоматизированный, ...
Разработка сервиса по поиску государственных закупок (тендеров)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам необходимо создать ресурс по поиску государственных закупок, информация должна копироваться с сайта zakupki.gov.ru на наш сайт и автоматически обновляться, в качестве примера и понимания того что нам нужно, есть отличный сервис https://zakupki.kontur.ru, мы хотим создать что то подобное, и нам интересен порядок цен за данную работу.
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