Разработка сервиса по поиску государственных закупок (тендеров)

Нам необходимо создать ресурс по поиску государственных закупок, информация должна копироваться с сайта zakupki.gov.ru на наш сайт и автоматически обновляться, в качестве примера и понимания того что нам нужно, есть отличный сервис https://zakupki.kontur.ru, мы хотим создать что то подобное, и нам интересен порядок цен за данную работу.