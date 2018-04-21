Текст и прототип для лендинга

Необходимоподготовить текст и сделать прототип для лендинга. Бриф прикладываю. Обращаювнимание, что нужен ТОЛЬКО прототип страницы, которую потом уже можно будет

отдать дизайнеру.

Пишите свои цены и сроки. Желательно всё сделать за 1 сутки.

Без указания цены/сроков заявка рассматриваться НЕ будет! Строго безпредоплаты, либо через FairPlay.Оплата:Яндекс.Деньги, WebMoney,Paypal, перевод накарту Сбербанка. Срок исполнения не более 3 дней.

Без предоплаты.

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЗАДАНИЕ НУЖЕН ТОЛЬКОПРОТОТИП!

БЕЗ УКАЗАНИЯ ЦЕНЫ И СРОКОВ ОТВЕЧАТЬ НЕ БУДУ!