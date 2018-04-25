Подобрать шаблон Wordpress по образцу и настроить

Веб-программированиеЗавершен5 заявок191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать сайт на шаблоне Worpress

Нужно:

1) Подобрать шаблон

2) Настроить. Добавить меню и несколько страниц, оформить главную страницу по образцу.

Шаблон нужен адаптивный. Желательно бесплатный. С похожим функционалом найти можно.

 

Необходимый функционал:

Несколько вариантов страниц.

Главная страница вертикальная, полноэкранная. С возможностью добавлять блоки.

Формы обратной связи.

Два вертикальных меню в шапке.

Телефон и контакты в шапке. 

Желательно приступить завтра и сделать завтра или в понедельник.

Исполнителя выберу вечером, после 23.

WordPress
6 лет назад
kbv79
Борис 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
a1997-1
26 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$50
1 день
Оперативно и качественно! Спасибо! Рекомендую.
Рекомендую Бориса как ответственного заказчика. Выполняет свое слово. Сказал, что оплатит вечером - оплатил вечером. Легко идёт на контакт, четко ставит задачу. Надеюсь, будем ещё сотрудничать!