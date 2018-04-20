Модуль размещения объявления на доски PHP - 100 досок

$300
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок287 просмотров
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Написать или внедрить готовый(если есть) модуль размещения объявления на доски PHP - 100 досок

Отслеживать его работоспособность. Постоянная работа.

Скрипт рассылки на доски, плагин, программа.

PHP
6 лет назад
haubau
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов