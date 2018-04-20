Создание ресурса для возможности продажи сервисами поремонту электроники своих складских остатков запчастей. Суть идеи заключается в том, чтобы создать ресурс на которомсервисные центры могли бы: 1. Размещать информацию о том какие запчасти у нихесть в наличии. 2. Получать информацию о ...
Вывести график по данным из бд с возможностью настроек графика
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть схема БД
Необходимо из нее вывести данные в виде графика, макет
http://take.ms/8V5sD настройки обновляют график без перезагрузки страницы.
Необходимо предусмотреть возможность перейти на страницу с параметрами, чтобы предустановить UI, т.е. выбрать данные через гет параметр.
Можно пользоваться готовыми графиками, например
https://www.chartjs.org/ или https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/linechart или другие на ваше усмотрение.
Жду предложений со сроками и ценой, спасибо.
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