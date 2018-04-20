Вывести график по данным из бд с возможностью настроек графика

Есть схема БД

http://take.ms/8YVAr

Необходимо из нее вывести данные в виде графика, макет

http://take.ms/8V5sD настройки обновляют график без перезагрузки страницы.

Необходимо предусмотреть возможность перейти на страницу с параметрами, чтобы предустановить UI, т.е. выбрать данные через гет параметр.

Можно пользоваться готовыми графиками, например

https://www.chartjs.org/ или https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/linechart или другие на ваше усмотрение.

Жду предложений со сроками и ценой, спасибо.