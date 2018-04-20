Оптимизация анимаций на сайте под Safari

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Есть сайт, идеально работает в Хроме и ФФ

Проблемы именно под Safari - грузит, тормозит отображение.

Нужна оптимизация. Наличие Мака и возможность работы онлайн - обязательна.

Только персональная работа, не для агентств!

6 лет назад
urka2000
Юрий 
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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