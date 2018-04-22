Доработки по сайту

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки287 просмотров
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На моем сайте madwrappers.ru сделать следующее. 

ко всем страницам услуг добавить отзывы как на скриншоте 222

Вывести в карточке услуги блок с акцией, по примеру как на скрине в прикреплении. снимок 215. 

Так же вывести на всех страницах боковые блоки с подарком и акцией. Как это работает можно глянуть на сайте конкурента снимок экрана 223

autobezzabot. ru/uslugi/antigravijnaya-plenka/ (без пробела) 

Так же, для страниц из первого выпадающего списка раздела услуг, а именно (Оклейка авто, защита автомобиля, антигравийная пленка и т.д.) добавить блок с описанием и фотографиями и ценой как скриншоте прикрепленном снимок экрана 211

6 лет назад
antik2k
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
esparce
Сергей 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
30 отзывов(-6)
6 лет назад
$50
1 день
Просто пропал и тянул неделю