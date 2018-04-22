Доработки по сайту

На моем сайте madwrappers.ru сделать следующее.

ко всем страницам услуг добавить отзывы как на скриншоте 222

Вывести в карточке услуги блок с акцией, по примеру как на скрине в прикреплении. снимок 215.

Так же вывести на всех страницах боковые блоки с подарком и акцией. Как это работает можно глянуть на сайте конкурента снимок экрана 223

autobezzabot. ru/uslugi/antigravijnaya-plenka/ (без пробела)

Так же, для страниц из первого выпадающего списка раздела услуг, а именно (Оклейка авто, защита автомобиля, антигравийная пленка и т.д.) добавить блок с описанием и фотографиями и ценой как скриншоте прикрепленном снимок экрана 211