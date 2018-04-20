Добавление медиафайлов на сайт+написание скрипта анимации на чистом js

$75
Веб-программированиеЗакрытнет заявок107 просмотров
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Предметом разработки является написание скрипта открытия модального окна в веб-сайте и анимирование элементов находящихся в нем 

+ добавление медиафайлов на сайт(аудио, видео, фото) 

+ форма для добавления файлов на сайт, с прогрессом загрузки и мультизагрузкой, определение mime типа файлов. 

+ верстка адаптивная. 

+ нужно будет с нуля на чистом js написать код + плагин слайдера на основе ресурсов библиотеки JQuery не ниже версии 3.0 

+ ТЗ войдет в реальный проект

ТЗ прикреплю к сообщению если готовы к работе дайте ОС 

Цена проекта будет зависеть от времени, за которое вы сможете сделать заказ 

дополнительные материалы(в формате psd) могу выслать позже, если заинтересует проект 

Отвечаю только живым пользователям, у которых будут вопросы в комментариях!

6 лет назад
freelancefound
Иван 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад