Добрый день! Cпарсить с этого сайта: http://www.tinko.ru/ Спарсить характеристики товара нужно в свойства плагина woocomerce. У каждой категории свои свойства для фильтрации. Без студий, без третьих лиц, чисто спец back-end.
Перенести магазин Magento на другой сервер и запустить его
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Файлы уже перенесли и базу зачитали, осталось всё подключить и запустить чтобы заработало. Опыт работы с Magento обязателен!
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