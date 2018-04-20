Перенести магазин Magento на другой сервер и запустить его

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок710 просмотров
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Файлы уже перенесли и базу зачитали, осталось всё подключить и запустить чтобы заработало. Опыт работы с Magento обязателен!

Magento
6 лет назад
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
месяц назад