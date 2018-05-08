Сверстанный макет сайта адаптировать под Друпал

Веб-программированиеЗавершен2 заявки169 просмотров
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ТЗ отправлю кандидату. Есть сверстанные макеты (html+css) – нужно согласно ТЗ сделать сайт на друпале. 

6 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
alxsokolov
Александр 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$140
6 дней
Супер Спасибо огромное за проделанную работу очень хорошо сделал и в срок!
Рад сотрудничеству, спасибо! Рекомендую как хорошего и надежного заказчика!
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