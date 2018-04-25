Парсер для woocomerce

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки114 просмотров
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Добрый день!

Cпарсить с этого сайта: http://www.tinko.ru/ 

Спарсить характеристики товара нужно в свойства плагина woocomerce.

У каждой категории свои свойства для фильтрации.

Без студий, без третьих лиц, чисто спец back-end.

6 лет назад
uvarovfrontend
Юрий 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад