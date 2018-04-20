Спарсить товары в Вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок135 просмотров
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Нужен парсинг для двух сайтов, один пока в разработке. Для другого сейчас надо парсить.    

Вот сайт  ptking.ru/    

Надо спарсить отсюда товары и в Вордпресс импортировать    

yadi.sk/i/kMy2s_HQ3Uafzx  

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6 лет назад
weblar
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад