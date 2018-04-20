Спарсить товары в Вордпресс

Нужен парсинг для двух сайтов, один пока в разработке. Для другого сейчас надо парсить.

Вот сайт ptking.ru/

Надо спарсить отсюда товары и в Вордпресс импортировать

yadi.sk/i/kMy2s_HQ3Uafzx

Цена вопроса?