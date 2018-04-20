Спарсить товары в Вордпресс

создание бота telegram,вк,фейсбук Создание бота,поле для привязки апи через админку Парсинг по примеру [url=https://habrahabr.ru/post/253201/]https://habrahabr.ru/post/253201/[/url] по запросу обьем закупок по Добавление,удаление редактирования категорий, услуг, загрузка файлов и изображений, установка обязательных условий парсинг и модерация новостей с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен парсинг для двух сайтов, один пока в разработке. Для другого сейчас надо парсить.
Вот сайт ptking.ru/
Надо спарсить отсюда товары и в Вордпресс импортировать
Цена вопроса?
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача следующая: Написать расширение которое будет парсить с сайта http://streamkiste.tv название фильма (в открытой текущей вкладке), постер, описание, год, жанры.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
у нас есть сервис по приему безналичных платежей АПИ продукта тут https://spos.kz/ru/info/api-smart-pos нужен внешний модуль для WordpressВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сайт интернет магазин на Magento, необходимо сделать наполение и автоматически обновленние данных с сайта ИКЕА. Сайт ИКЕА можно парсить через карту сайта, пример https://www.ikea.com/sitemap/pl_PL/siteMap_Product_pl_PL_1.xml Необходимо парсить польскую версию сайта. Сначала программа должна все отпарсить и наполнить сайт контентом. Потом, например, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Привет! Нужно подготовить и выпустить ICO для проекта на базе криптовалюты ETH. Работа через БСЗакрыт6 лет назад
- Закрыт6 лет назад
Улучшить скорость загрузки сайта на ПК, внедрить ssl сертификат, поправить микроразметку и тд.Закрыт6 лет назад
- $400
Парсер с авторизацией, обходом капчи и отправкой данных в чат Телеграм.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт с полной информацией http://a-piskarev.ru/ , необходимо, чтобы она была представлена в виде подобного лендинга: http://xn----7sbbg3ajbcltdfcvq.xn--p1ai/ Причем часть информации вполне свободно может быть взята с лендинга.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать приложение на платформе iOS для mini IPad, который будет реализован в виде виджета поверх другого приложения. Оставляйте свой Skype, все детали обсудим при связи.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад