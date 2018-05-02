Бота с админкой для телеграм

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки427 просмотров
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создание бота telegram,вк,фейсбук Создание бота,поле для привязки апи через админку Парсинг по примеру https://habrahabr.ru/post/253201/ по запросу обьем закупок по Добавление,удаление редактирования

категорий, услуг, загрузка файлов и изображений, установка обязательных

условий парсинг и модерация новостей с возможностью добавления источника

по заданным критериям через админку ручной постинг, автопост новостей

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подписчикам

6 лет назад
placetech
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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